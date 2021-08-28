"Формула-1" перенесла этапы в Турции, Мексике и Бразилии на неделю вперед

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" опубликовало изменения в календаре, связанные с отменой Гран-при Японии. Новая версия календаря опубликована на официальном сайте организации.

Гран-при Японии должен был пройти с 8 по 10 октября, но во второй раз подряд был отменен из-за пандемии коронавируса.

Изначально в календаре значились 23 этапа, однако сейчас руководство "Формулы-1" планирует провести 22 гонки. Гран-при Нидерландов (3-5 сентября), Италии (10-12 сентября) и России (24-26 сентября) пройдут в запланированные даты. Гран-при Турции, который должен был пройти 1-3 октября, займет место Гран-при Японии в календаре. Гран-при США состоится в запланированные сроки - с 22 по 24 октября, а этапы в Мексике и Бразилии перенесли на неделю позже - они пройдут 5-7 ноября и 12-14 ноября соответственно.

Место запланированного на 19-21 ноября этапа будет объявлено позднее. Сезон завершится гонками в Саудовской Аравии (3-5 декабря) и в ОАЭ (10-12 декабря).