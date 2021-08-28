Чернышенко отметил несгибаемый характер и стойкость духа российских паралимпийцев

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Несгибаемый характер и стойкость духа помогают российским паралимпийцам покорять новые спортивные высоты. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сборная России после четвертого соревновательного дня Паралимпиады в Токио занимает третье место в общем медальном зачете, завоевав 13 золотых, 7 серебряных и 19 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (29-21-26), второй идет сборная Великобритании (16-12-15).

"Российские паралимпийцы уверенно держатся в тройке лидеров медального зачета, бьют рекорды и пополняют копилку национальной сборной новыми наградами, - сказал Чернышенко. - Сегодня на высшую ступень паралимпийского пьедестала поднялись четыре спортсмена в плавании, легкой атлетике и настольном теннисе, еще девять бронзовых наград принесли спортсмены в настольном теннисе, плавании, фехтовании и стрельбе из лука. По итогам четырех соревновательных дней наша команда продолжает удерживать третью строчку в неофициальном командном зачете - на нашем счету 39 медалей, в том числе 13 золотых, семь серебряных и 19 бронзовых".

"Вся страна в эти дни испытывает гордость за паралимпийцев, каждый из которых прошел сложный жизненный путь, но благодаря несгибаемому характеру и стойкости духа смог сосредоточиться на покорении новых спортивных высот. Болеем за российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио и ждем новых ярких побед", - добавил он.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.