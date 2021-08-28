Пловчиха Павлова назвала бронзовую медаль Паралимпийских игр оптимальным результатом

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Результат россиянки Марии Павловой, завоевавшей бронзовую медаль Паралимпийских игр в комплексном плавании на 200 метров, является оптимальным для первого выступления в Токио. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Павлова преодолела дистанцию за 2 минуты 48,63 секунды. Первой стала американка Джессика Лонг (2.41,49), второй к финишу пришла итальянка Ксения Франческа Палаццо (2.47,86). Спортсменки соревновались в классе SM8 (люди с различными формами инвалидности, в том числе с ампутацией и церебральным параличом).

"Чувства после завоевания бронзовой медали просто классные, будем готовиться дальше, - сказала Павлова. - Хотелось бы, конечно, быть второй и даже первой, но я думаю, что всему свое время. На сегодня для меня это оптимальный результат, я готовлюсь к своей основной дистанции - 100 метров брассом - и надеюсь, что там все будет по-другому. Первая медаль на Паралимпийских играх есть, поэтому теперь я буду более-менее спокойной".

Павловой 22 года, она мастер спорта России международного класса. Россиянка является чемпионкой Европы 2020 года, на европейских первенствах спортсменка также один раз становилась серебряным призером и дважды - бронзовым призером. В 2019 году заняла третье место на чемпионате мира.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.