Матыцин: лучники Крутова и Леонов стали призерами Паралимпиады благодаря хладнокровию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские лучники Елена Крутова и Алексей Леонов стали призерами Паралимпиады, проявив характер и хладнокровие. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В субботу Крутова и Леонов стали бронзовыми призерами Игр в Токио среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Поздравляю Елену Крутову и Алексея Леонова с бронзой Игр в Токио. Российские спортсмены добились исторического результата - это первые паралимпийские медали в миксте в истории России, в поединке за третье место Елена и Алексей со счетом 132:127 нанесли поражение команде Южной Кореи, одной из сильнейших в мире", - сказал Матыцин.

"Российские лучники проявили характер и хладнокровие и заслуженно выиграли свои первые медали Паралимпиады в карьере. Поздравляю с этим успехом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю удачи российским лучникам на Играх в Токио, мы болеем за них", - заключил министр.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.