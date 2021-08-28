Путин поздравил Андрея Граничку с золотом Паралимпиады в плавании на 100 м

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Андрея Граничку с победой в соревнованиях по плавании брассом на дистанции 100 м на Паралимпиаде в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с паралимпийским золотом и мировым рекордом в плавании на дистанции 100 м брассом. Вы отлично подготовились к Играм в Токио, в напряженной борьбе с опытными соперниками продемонстрировали качества истинного паралимпийца - мастерство, спортивный характер и волю к победе. Молодец", - отметил президент.

Граничке 24 года, он является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы, а также многократным чемпионом России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.