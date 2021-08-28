В Сочи модернизируют Адлерскую теннисную академию

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Адлерская теннисная академия в Сочи будет модернизирована, в частности, планируется создать закрытые корты, чтобы спортсмены могли тренироваться круглый год. Об этом в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Копайгородский.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе состоявшейся 11 августа встречи с призерами Олимпийских игр поручал проработать возможность строительства теннисной академии в Сочи и найти подходящую для нее площадку. Сообщалось, что работа по подбору участка должна быть проведена в течение месяца.

"В Сочи разработаем концепцию модернизации Адлерской теннисной академии, - написал Копайгородский. - Требуется модернизация материально-технической базы. Необходимо организовать закрытые корты, чтобы спортсмены могли тренироваться круглогодично, привести в порядок тренировочную базу, зрительскую зону и благоустроить территорию".

К разработке концепции будут привлечены представители спортивного сообщества города, его будет курировать призер Олимпиады в Токио Елена Веснина, отметил глава администрации. "Каждый метр земли необходимо использовать эффективно, чтобы создать базу, отвечающую всем требованиям современности и запросам будущих чемпионов", - добавил Копайгородский.

Адлерская теннисная академия располагает десятью кортами, трибунами на 1,5 тыс. мест, спортивным городком, парковой зоной, физкультурно-оздоровительным комплексом. Сейчас академия функционирует в качестве СДЮСШОР №6. Здесь занимаются свыше 500 юных теннисистов. В 2022 году академия отметит 40-летие.