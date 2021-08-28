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Паралимпиада в Токио

Сборная России завоевала 14 медалей в четвертый день Паралимпиады

На счету российских паралимпийцев 28 августа четыре золотые и десять бронзовых наград
Елена Прокофьева EPA-EFE/Joe Toth
Описание
Елена Прокофьева
© EPA-EFE/Joe Toth

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала четыре золотые и десять бронзовых медалей в четвертый соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

Обладателями золотых наград стали легкоатлет Александр Яремчук (бег на 1 500 м), Елена Прокофьева (настольный теннис), пловцы Роман Жданов (150 м комплексным плаванием) и Андрей Граничка (100 м брассом).

Бронзовые награды сборной России принесли легкоатлеты Александр Костин (бег на 5 000 м) и Анастасия Соловьева (бег на 400 м), пловчихи Наталия Буткова (150 м комплексным плаванием) и Мария Павлова (200 м комплексным плаванием), фехтовальщики Людмила Васильева и Никита Нагаев (оба - рапира), лучники Елена Крутова и Алексей Леонов (смешанные соревнования), Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника и Надежда Пушпашева (все - настольный теннис).

По итогам четвертого соревновательного дня российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете (13-7-20). На первой строчке располагается команда Китая (29-21-26), вторыми идут британцы (16-12-15).

В воскресенье будет разыграно 62 комплекта медалей. Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай29212676
2Великобритания16121543
3Россия1372040
4США117422
5Украина817934
6Австралия791127
7Бразилия651122
8Нидерланды65516
9Азербайджан6028
10Италия57618

 

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