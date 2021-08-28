"Амур" победил "Витязь" и занял третье место на Кубке мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:1 в матче за третье место на Кубке мэра Москвы по хоккею. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Слепец (15-я минута), Давид Томашек (16) и Александр Горшков (41), у "Витязя" отличился Михаил Смолин (60). Позднее в субботу первое место разыграют московское "Динамо" и пекинский "Куньлунь Ред Стар", матч начнется в 18:00 мск.

Команды на турнире были поделены на две группы. "Амур" выступал в группе А, где проиграл "Динамо" (2:3) и обыграл столичный ЦСКА (3:2). "Витязь", находившийся в группе В, уступил столичному "Спартаку" (1:2) и победил "Куньлунь Ред Стар" (4:2).

Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Самым титулованным клубом в истории турнира является московское "Динамо", побеждавшее шесть раз (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В 2021 году в турнир были приглашены "Куньлунь Ред Стар" и "Амур".