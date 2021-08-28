Матыцин: российский пловец Граничка не оставил шансов соперникам на Паралимпиаде

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский пловец Андрей Граничка выступил блестяще на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

Также в субботу Роман Жданов победил на дистанции 150 м комплексным плаванием, бронзу завоевали Наталия Буткова (150 м комплексным плаванием) и Мария Павлова (200 м комплексным плаванием).

"Поздравляю российских пловцов с завоеванными медалями в плавании на Играх в Токио, - сказал Матыцин. - Наши пловцы радуют страну своими результатами на Паралимпиаде и ежедневно завоевывают медали. Роман Жданов выиграл вторую золотую медаль в Токио и снова с мировым рекордом. В финале российскому спортсмену не было равных, он с первых метров наращивал свое преимущество и финишировал с огромным отрывом от всех преследователей".

"Граничка выступил блестяще и также побил мировой рекорд, наш пловец не оставил шансов соперникам, мощно прошел всю дистанцию и завоевал свою первую золотую паралимпийскую медаль в карьере, Буткова и Павлова провели финальные заплывы на высоком уровне, уверенно превзошли сильных соперниц и стали призерами Паралимпиады. Поздравляю с успешным выступлением наших спортсменов тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России. Желаю удачи российской команде по плаванию на Играх в Токио", - добавил он.

Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете, имея в активе 13 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых наград. На первой строчке располагается команда Китая (30-21-26), вторыми идут британцы (16-12-15).