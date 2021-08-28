Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии

ТАСС, 28 августа. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии - двенадцатого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходят на автодроме "Спа-Франкоршам" в бельгийском Спа.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 59,765 секунды. Второй результат показал пилот "Уильямса" британец Джордж Рассел (отставание - 0,321 секунды). Третьим стал его соотечественник Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (+0,334). В ходе третьего сегмента британский пилот "Макларена" Ландо Норрис вылетел с трассы, после чего соревнования были приостановлены. Гонка проходила во время ливня.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин будет стартовать в гонке c 20-го места. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал в квалификации 18-м.

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 16:00 мск.