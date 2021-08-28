Чемезов выиграл первый этап чемпионата России по аквабайку

КОНАКОВО /Тверская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сергей Чемезов стал победителем первого этапа чемпионата России по аквабайку. Соревнования проходили в акватории Верхней Волги на базе event-отеля "Конаково Ривер Клаб".

Второе место занял Арсений Матанцев, третье - Михаил Ершов.

В дисциплине "детский фристайл" победил Федор Епишин. У женщин победительницей стала Екатерина Мишенина. В нижнем фристайле лучшим стал Андрей Волхонов.

В воскресенье в Конаково пройдут финальные соревнования в дисциплинах "гидрофлайт", "слалом", "ски дивижн". Второй этап чемпионата пройдет в Москве 9-11 сентября.