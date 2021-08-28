Сборная России по футболу готовится к матчу с хорватами без Черышева и Миранчука

Эта тренировка стала второй на августовском сборе для национальной команды и первой, открытой для СМИ. 27 августа игроки начали прибывать на базу в Новогорске, вечером того же дня прошла первая тренировка под руководством Карпина. В сентябре сборная России проведет матчи против сборных Хорватии (1 сентября, Москва, "Лужники"), Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП) и Мальты (7 сентября, Москва, "Открытие Банк Арена") в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу на базе в Новогорске продолжает подготовку к трем сентябрьским матчам отборочного турнира к чемпионату мира - 2022, которые станут первыми для нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в занятии на поле принимают участие 24 из 29 вызванных в сборную игроков.

В субботнем занятии не принимает участие полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который накануне в матче третьего тура чемпионата Испании помог своей команде обыграть "Алавес" (3:0), отметившись голевой передачей, полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук, которому 28 августа предстоит сыграть против "Болоньи" во втором туре чемпионата Италии, вратарь "Байера" Андрей Лунев, чья команда в этот же день сыграла против "Аугсбурга" в третьем туре чемпионата Германии, а также голкипер "Локомотива" Маринато Гилерме, который занимается по индивидуальной программе. Как сообщил ТАСС пресс-атташе сборной России Самвел Авакян, поздним вечером в расположении команды приедет защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков, который заменил травмировавшегося защитника "Локомотива" Станислава Магкеева. Также ТАСС сообщили в пресс-службе сборной, что российские игроки, выступающие за рубежом, присоединятся к сборной по завершении матчей в своих чемпионатах.

С 27 августа в расположении сборной России находится полузащитник "Монако" Александр Головин. Он должен был прибыть на сборы в Новогорск 30 августа после матча четвертого тура против "Труа", но футболист не примет участие в этой игре из-за красной карточки, полученной в третьем туре.

Сборная России занимает второе место в таблице отборочной группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.