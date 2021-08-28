Ершов: уровень Чемезова и Матанцева заметно выше, чем у конкурентов в аквабайке в России

КОНАКОВО /Тверская область/, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уровень российских аквабайкеров растет, несмотря на пандемию коронавируса, а класс Сергея Чемезова и Арсения Матанцева заметно выше, чем у конкурентов. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.

В субботу Чемезов стал победителем первого этапа чемпионата России по аквабайку. Соревнования проходили в акватории Верхней Волги на базе ивент-отеля "Конаково Ривер Клаб". Второе место занял Арсений Матанцев, третье - сам Ершов.

"Уровень наших ребят, несмотря на пандемию, подрос еще больше. А Чемезов и Матанцев вообще оторвались от остальных в своем прогрессе, - сказал Ершов. - Ребята делают более сложные связки, трюки, это заметно всем".

Второй этап чемпионата России пройдет 10-11 сентября в Москве. "В Конаково проходит первый этап, который был запланирован на начало июля в Петербурге, но его перенесли из-за ковида. Коронавирус ударил по всем, - сказал Ершов. - Но к счастью, чемпионат состоялся, нам повезло с погодой, и на первом этапе выступили все сильнейшие спортсмены. Второй этап пройдет в сентябре на гребном канале в Крылатском, и надеемся, что будет больше спортсменов и больше зрителей".