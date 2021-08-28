Французский велогонщик Барде стал победителем 14-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 28 августа. Французский велогонщик Ромен Барде из команды Team DSM выиграл 14-й этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Он преодолел дистанцию 165,7 км за 4 часа 20 минут 36 секунд. Вторым стал испанец Хесус Эррада (отставание 44 секунды) из команды Cofidis, третьим - австралиец Джэй Вайн (+0.44) из Alpecin-Fenix. Россиянин Александр Власов из "Астаны" стал 24-м (+10.45), Павел Сиваков (+12.24) из Ineos Grenadiers финишировал на 39-м месте.

В общем зачете по итогам 14 этапов лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux, время которого составляет 55 часов 3 минуты 17 секунд. Вторым идет француз Гийом Мартен из Cofidis, уступающий 54 секунды, третьим - олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (+1.36). Власов располагается на 11-й строчке (+6.04), Сиваков - на 54-й (+1:09.46).

15-й этап веломногодневки состоится в воскресенье, его протяженность составит 197,5 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.