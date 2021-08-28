Кузяев отметил, что в отсутствие Дзюбы в сборной России стало меньше шуток

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Шуток в сборной России по футболу в отсутствие нападающего Артема Дзюбы стало меньше. Об этом журналистам рассказал полузащитник национальной команды Далер Кузяев.

Дзюба, который был капитаном сборной России на чемпионате Европы, не был вызван на сбор перед сентябрьскими отборочными матчами чемпионата мира. В июле Станислава Черчесова на посту главного тренера сменил Валерий Карпин.

"Артема нет в команде, чувствуется, что шуток стало меньше, - сказал Кузяев. - Отличия есть, у каждого тренера свои требования. Потихоньку привыкаем. Конкретно не могу сказать, что поменялось. Распорядок дня отличается от того, что было при Станиславе Саламовиче, все впереди".

По словам Кузяева, он, возможно, отдал бы голос за то, чтобы капитаном сборной России стал защитник Георгий Джикия.

Ближайший матч сборная России проведет на стадионе "Лужники" 1 сентября против команды Хорватии.