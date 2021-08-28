Семантический анализ, рисование и Миядзаки. История слабовидящей атлетки Саши Зяблицевой

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Глубина олимпийского плавательного бассейна - три метра, а длина - 50. Представьте, что вы встали на бортик перед огромной водной гладью, зажмурили глаза, оттолкнулись и прыгнули в воду, а теперь плывете на скорость, все еще ничего не видя. Вот что такое плавание спорта слепых.

19-летняя Александра Зяблицева в спорте с самого раннего детства. Ее мама Кира Викторовна - бывшая спортсменка и тренер, она учит плавать слабовидящих детей в петербургской школе-интернате. "В бассейн впервые пришла с мамой, - рассказывает Саша. - У меня неплохо получалось держаться на воде для двухлетнего ребенка, но помню, что просилась именно плавать. Хотелось научиться плавать красиво, "с пузырьками", как я тогда говорила. Года в четыре-пять меня начали водить на тренировки".

"Детям в основном дают игровые задания - прыгнуть с бортика, особенным способом оттолкнуться, покрутиться, всякие звездочки-стрелочки. Чтобы было интересно, но заодно ребенок бы осваивал базовые элементы и не боялся воды. Многие дети, особенно с плохим зрением, испытывают страх перед объемом воды. Не чувствуют дна, начинают еще сильнее бояться. Но я сразу пошла на большую чашу, меня это не пугало", - вспоминает Зяблицева.

В детстве с Сашей работал заслуженный тренер России Владислав Кустов, а вот мама тренировала редко. "Мама в начале была вторым тренером в группе, но с Владиславом Васильевичем было гораздо более привычно, - признается спортсменка. - Все-таки, когда что-то говорит мама, ты воспринимаешь это по-другому, хочется иногда поспорить или даже огрызнуться. Совсем другой настрой получается".

Мечты сбываются

Одно из первых Сашиных телеинтервью - еще детское, где серьезная маленькая девочка рассказывает, что мечтает поехать на Паралимпийские игры.

"Да, мечта сбылась, - подтверждает Саша. - Но тогда просто не могла представить все нюансы подготовки, сколько усилий надо будет вложить, чтобы сюда поехать. Думала тогда, что придешь пару раз в бассейн, потренируешься, будешь хорошо плавать и все, готово (смеется). А оказалось, ты должен сдавать допинг-пробы, проходить классификацию, отмечать свое местоположение в системе ADAMS, решать кучу организационных вопросов. Все гораздо сложнее, чем представлялось в детстве".

Сашина мама переживала за дочку дома - из-за пандемии соревнования Паралимпиады проходят без зрителей. "Мама все это время очень аккуратно со мной общалась, даже как-то заискивающе. Чтобы не сказать что-то не то, не волновать. Честно говоря, такая аккуратность в общении, наоборот, напрягала еще больше, - признается Саша. - В последние месяцы до Игр даже казалось, что маме больше хочется, чтобы я сюда поехала, чем мне самой. У меня была именно цель, к которой я готовилась изо дня ко дню, процесс поглотил".

"Паралимпиада - потрясающие соревнования с прекрасной атмосферой, которая отличается от всех турниров, где я была. И мировых, и европейских чемпионатов. Сразу понимаешь, почему это называют праздником спорта - очень позитивная, дружественная обстановка, которая заряжает энергией, - пояснила спортсменка. - Эти соревнования - главные в карьере, так что, конечно, я волновалась. Но справилась - помог опыт международных стартов".

Спортивные задачи понятны, но у Саши есть еще одна мечта, далекая от плавания. И когда она увлеченно говорит о рисовании, мультипликации и дизайне, чувствуется - это уже цель.

"Токио словно нарисован Макото Синкаем"

Чаще всего профессиональные спортсмены выбирают высшее образование, связанное с основной деятельностью, а вот Зяблицева - студентка журфака МГУ. Но и тут не все так просто. Александра учится на факультете медиакоммуникаций, где к базе классических предметов добавили новые современные дисциплины.

"После школы я собиралась поступать в другой вуз на специальность, связанную с дизайном, - рассказывает Саша. - Это звучит странно для слабовидящего, но есть разные специальности, с разной необходимой остротой зрения. Поняла, что не пройду творческий конкурс, и подала документы еще в несколько учебных заведений, в том числе в МГУ. Здесь с творческими испытаниями я справилась".

"Честно говоря, после поступления немного расстроилась, ведь никогда не видела себя в журналистике, не интересовалась, - признается Саша. - Но за первый семестр прониклась и атмосферой, и специальностью, поняла, что смогу себя в ней реализовать. В университете полюбила русский язык и культуру речи, хотя в школе этот предмет не очень нравился. Но сейчас у нас очень харизматичная преподавательница, ей удалось всех нас разными подходами заинтересовать. Даже серьезный семантический анализ она подала настолько увлекательно, что стало интересно".

В учебной программе Сашиного факультета не только русский и литература, но и монтаж видео, звука, элементы дизайна. Так что от первоначального плана Зяблицева ушла не так уж далеко. И как сбылась первая детская мечта про Паралимпиаду, так исполнится и вторая. Даже не мечта, а цель. "Хотелось бы связать свою жизнь с анимацией, даже иллюстрацией, - поделилась Саша. - Конечно, все будет зависеть от возможностей зрения, но любой человек, который может писать, может и рисовать. Я рисую с детства, очень люблю мультипликацию, особенно классическую 2D-анимацию. В мультфильмах есть настолько завораживающие картины, что, наверно, прониклась именно этим".

"Сейчас мне близки работы Хаяо Миядзаки, особенно запал в сердце "Ветер крепчает", одна из серьезных работ. Она как раз про поиск себя, про будущее, про судьбу. Думаю, это как раз те темы, которые в тебе отзываются, когда заканчиваешь школу и поступаешь в институт", - считает Зяблицева.

В Токио паралимпийцы могли находиться только на своем объекте или в деревне спортсменов. Но даже из окна автобуса Саша уловила знакомые штрихи. "Виды города напомнили мне работы Макото Синкая, он очень фотографично их передает. К сожалению, у нас сейчас был маршрут деревня - автобус до бассейна - бассейн. Хотелось бы побывать здесь еще раз, самостоятельно, чтобы познакомиться с этой удивительной страной", - заключила Саша.