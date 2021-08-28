Кузяев сожалеет, что не сможет сыграть в Лиге чемпионов против Роналду

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Далер Кузяев хотел бы сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов против португальца Криштиану Роналду. Об этом он рассказал журналистам после тренировки национальной команды.

"Зенит" сыграет в группе Н Лиги чемпионов с английским "Челси", итальянским "Ювентусом" и шведским "Мальмё". 27 августа "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Роналду из "Ювентуса".

"Группа в Лиге чемпионов хорошая. Будет здорово сыграть против действующего чемпиона Лиги чемпионов, против "Ювентуса", - сказал Кузяев. - Явные фавориты - "Челси" и Ювентус", но шансы есть. Против Месси играл, хотелось сыграть и против Роналду".

"Зенит" начнет выступление в Лиге чемпионов 14 сентября выездным матчем против "Челси".