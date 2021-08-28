"Динамо" в седьмой раз стало обладателем Кубка мэра Москвы по хоккею

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" разгромило пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 8:3 в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игра прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (1-я и 12-я минуты), Сергей Бойков (8), Станислав Галиев (16), Оскар Линдберг (19, 32), Роб Клинкхаммер (32) и Егор Зайцев (34). У пекинского клуба отличились Райан Спроул (20) и Спенсер Фу (21, 48).

В составе бело-голубых дебютировал канадский нападающий Клинкхаммер, перешедший в команду в пятницу. Лучшим игроком турнира был признан нападающий "Динамо" Вадим Шипачев.

Ранее хабаровский "Амур" обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:1 в матче за третье место. ЦСКА победил "Спартак" со счетом 5:2 в игре за пятое место.

В группе A первое место заняло "Динамо" с 4 очками в активе, вторым стал "Амур" (2), третьим - ЦСКА (0). В группе B "Куньлунь Ред Стар" по разнице шайб опередил "Витязь" и "Спартак", все команды набрали по 2 очка. "Динамо" одержало победы над "Амуром" и ЦСКА с одинаковым счетом 3:2. "Куньлунь Ред Стар" разгромил "Спартак" (9:3) и уступил "Витязю" (2:4).

Бело-голубые выиграли Кубок мэра Москвы в седьмой раз, что является рекордом по данному показателю (2008, 2012, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021). На втором месте по количеству трофеев идет ЦСКА (2010, 2011, 2013, 2017), на третьем - "Спартак" (2009, 2015).

До 2011 года в Кубке мэра Москвы наряду со столичными ЦСКА, "Динамо" и "Спартаком" поочередно выступали московские "Крылья Советов" и мытищинский "Атлант". С 2012 года кубок разыгрывается между тремя столичными командами и подольским "Витязем". В минувший розыгрыш были приглашены "Куньлунь Ред Стар" и "Амур".