Карпин: сборная России по футболу еще не определилась с капитаном команды

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу еще не определилась с тем, кто будет капитаном команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Валерий Карпин.

Капитаном команды на чемпионате Европы был нападающий Артем Дзюба, который не был приглашен на сентябрьские матчи сборной.

"С капитаном еще не определились. Может, завтра решим. Будет ли голосование? Не решили", - сказал он.

Тренер прояснил ситуацию с выбором основного вратаря на матч с хорватами. "Он будет назначен в предыгровой день, 31 августа, поздно вечером", - отметил Карпин.

На сбор были вызваны Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Андрей Лунев ("Байер", Германия) и Сергей Песьяков ("Ростов").

Ближайший матч сборная России проведет на стадионе "Лужники" 1 сентября против команды Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.