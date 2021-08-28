Сборная Хорватии отказалась от переноса матча с россиянами на "ВТБ-Арену"

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Хорватии по футболу отказалась от переноса отборочного матча чемпионата мира с россиянами из "Лужников" на "ВТБ-Арену". Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч Россия - Хорватия пройдет 1 сентября. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщала, что игра могла пройти на арене в Петровском парке.

"Была попытка перенести матч на арену "Динамо", но хорваты отказались. Почему? Три тысячи в "Лужниках" и на "Динамо" - это большая разница", - сказал Карпин.

Матч с хорватами смогут посетить не более 3 тыс. зрителей из-за антиковидных ограничений. "Воспринимаю это с сожалением. Сборной нужна поддержка. Для меня непонятная ситуация", - отметил он.

"Мы будем пытаться заслужить расположение болельщиков и оставим на поле все. Хватит этого для победы или нет - не знаю", - добавил тренер.