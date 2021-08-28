Карпин: Жиркова не выгоняли с базы из-за сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Находящийся без клуба футболист Юрий Жирков покинул базу в Новогорске не по распоряжению тренерского штаба сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Валерий Карпин.

В субботу Жирков, получивший травму во время выступления за сборную России в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии (0:3), покинул базу в Новогорске, где он проходил восстановление, там же тренируется национальная команда. В четверг газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что начальник команды Сергей Куличенко попросил Жиркова проходить реабилитацию в другом месте во время сборов национальной команды.

"Никто не изгонял Жиркова из расположения сборной, это не расположение сборной, а "Новогорск", - сказал Карпин. - Я узнал про всю эту ситуацию из интернета, переговорил с Куличенко, он подошел к Жиркову и тренеру по физподготовке. Спросили, будут они мешать или нет, он ответил, что, наверное, не лучший вариант, если вы здесь будете. Это то, что мне сказали, на этом разговор закончился, не знаю, как дальше развивалась ситуация".

В активе Жиркова, которому в августе исполнилось 38 лет, 105 матчей за сборную России (четвертое место в истории), в 2008 году вместе с национальной командой он стал бронзовым призером чемпионата Европы.