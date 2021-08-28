Карпин заявил, что не станет просить о переносе туров РПЛ в октябре и ноябре

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не станет просить Российскую премьер-лигу переносить туры в октябре и ноябре перед отборочными матчами чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистами.

Ранее по просьбе Карпина шестой тур Тинькофф - Российской премьер-лиги был передвинут с 28-29 августа на 26-27 августа. В сентябре российская команда сыграет против сборных Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

"Просьб подвинуть календарь в октябре и ноябре не будет", - сказал он.

Россияне в матчах отбора также сыграют с командами Словакии (8 октября), Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).