Карпин рассказал, что ушедшие из сборной России врачи не оставили данных по игрокам

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Ушедшие из сборной России по футболу врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский не предоставили данные по игрокам. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Перед сбором сборной России Российский футбольный союз объявил о перестановках в медштабе команды. В частности, из национальной команды ушли Безуглов и Бутовский, которые работают соответственно в ЦСКА и "Рубине".

"Врачи поменялись, потому что они ушли в свои клубы. Почему они ушли - вопрос не ко мне, им задайте, это их решение, - сказал Карпин. - Запросили данные [игроков], историю болезни. У любого доктора должна быть история болезни пациента, в данном случае кандидатов в сборную. Здесь нет ничего сверхъестественного, мне нужна такая информация. Они не предоставили такие данные и ушли".

Также сборную России покинул менеджер команды Евгений Савин. "Он ушел из сборной, потому что решили поменять начальника команды. Это не мое решение, а федерации", - отметил Карпин.