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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве

Тренер сборной Швейцарии рассказал о тактических ошибках в полуфинале чемпионата мира

Анджело Ширинци поздравил сборную России с выходом в финал

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по пляжному футболу допустила тактические ошибки в полуфинале чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал высказал главный тренер швейцарцев Анджело Ширинци.

В субботу сборная России обыграла команду Швейцарии в серии пенальти (5:5, 5:4 - пен.). Россияне сравняли счет за 19 секунд до истечения основного времени матча.

"В нашей игре были тактические ошибки, так бывает в пляжном футболе. Глобальной причины поражения нет. Мы, само собой, недовольным тем, что проиграли, поздравляем россиян, отличная победа", - сказал Ширинци.

В финале 29 августа сборная России сыграет с командой Японии, которая обыграла сенегальцев со счетом 5:2.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. С 1995 по 2009 год турнир проводился ежегодно. Под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) мировое первенство проходит с 2005 года. Рекордсменом по победам является сборная Бразилии (14 раз), предыдущий чемпионат мира выиграли португальцы.

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Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве
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