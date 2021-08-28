Карпин: сборная России по футболу должна уважать соперника, но не бояться

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Футболисты сборной России должны уважать соперника, но не бояться. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ближайший матч россияне проведут на стадионе "Лужники" 1 сентября против команды Хорватии в рамках отборочного турнира чемпионата мира.

"С этим надо не бороться, надо попытаться это изменить, - ответил Карпин на вопрос, как команда должна побороть страх. - Уважать соперника надо, бояться - нет. Речь идет о любом сопернике, мы сейчас говорим не только про хорватов. И про Кипр, и про Мальту - со всем уважением, но без дрожащих коленок".

Тренер рассказал о схемах, которые команда должна подготовить к матчам в сентябре. "Одну бы [схему] отработать, какие две-три? Хотим отработать то, как видим состав и схему. Стоять сзади и играть осторожно в атаке - многие футболисты это умеют и так", - подчеркнул он.

Сборная России 4 сентября сыграет в Никосии с командой Кипра, 7 сентября - в Москве со сборной Мальты. Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России 23 июля.