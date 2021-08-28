Карпин объяснил, почему Гилерме не тренировался вместе с командой

НОВОГОРСК /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Голкипер сборной России по футболу Маринато Гилерме занимался в субботу в зале, так как не готов полноценным тренировкам из-за повреждения ахиллова сухожилия. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В субботу прошла первая командная тренировка сборной России на сборе в Новогорске, Гилерме тренировался отдельно от команды в зале.

"У Гилерме чуть-чуть воспалился ахилл. Это бывает у него после каждой игры. Дали паузу, завтра, по идее, должен быть готов", - сказал Карпин.

Сборная России в сентябре проведет три матча квалификационного турнира чемпионата мира. 1 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве со сборной Хорватии, 4 сентября - в Никосии с командой Кипра, 7 сентября - в Москве со сборной Мальты.