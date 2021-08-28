Российские хоккеистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 28 августа. Сборная России проиграла команде Швейцарии в овертайме со счетом 2:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди женщин. Турнир проходит в Канаде.

Голами в составе российской команды отметились Елизавета Роднова (2-я минута) и Илона Маркова (9). У швейцарок отличились Эвелина Разелли (50), Фёбе Станц (58) и Лаура Циммерман (66).

Россиянки вышли в плей-офф, заняв четвертое из пяти мест в группе А, набрав три очка в четырех матчах. Швейцарки стали последним в группе, не набрав очков. Матч группового этапа завершился в пользу сборной России со счетом 3:1. Соперник команды Швейцарии по полуфиналу определится позднее. Сборная России сыграет в турнире за 5-8-е места.

Плей-офф проходит с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки выступают на турнире под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна в случае побед звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.