На грани вылета из элиты. Российские хоккеистки не вышли в полуфинал чемпионата мира

ТАСС, 29 августа. Российским хоккеисткам вновь не удалось завоевать медали чемпионата мира. Подопечные Евгения Бобарико в четвертьфинальном матче против команды Швейцарии вели со счетом 2:0, но уступили в овертайме и теперь будут бороться за то, чтобы остаться в группе сильнейших.

Нынешний чемпионат мира проходит спустя два года после предыдущего, поскольку в 2020 году он был отменен из-за коронавируса. Традиционно женский чемпионат мира предшествует мужскому турниру, однако в этом году власти Канады из-за пандемии не разрешили проводить его весной. Соревнования были перенесены на август с измененным местом проведения - вместо Галифакса и Труро турнир принял Калгари.

В предыдущие годы российскую команду возглавлял главный тренер "Торнадо" Алексей Чистяков, под руководством которого россиянки выиграли бронзу в 2016 году. До этого сборная России еще дважды становилась третьей (2001, 2013). Рассчитывать на что-то большее не приходится: в мировом женском хоккее доминируют команды Канады и США, при этом поначалу чемпионский титул раз за разом завоевывали канадки, но последние пять лет турнир выигрывала только команда США. До 2019 года только эти две команды играли в финальных матчах, однако на предыдущем турнире в игре за титул американки встретились с представительницами Финляндии.

Нынешний турнир стал дебютным для нового тренерского штаба сборной России, который возглавил Бобарико, и 10 хоккеисток, включенных в состав. Весьма ощутимой для россиянок оказалась потеря нападающей "Торнадо" Анны Шохиной, из-за ее отсутствия в команде распалось одно из ведущих звеньев.

"Сухая" Маурер

Как и на мужском чемпионате мира в Риге, женская команда из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступала под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В честь победы российской команды эта музыка прозвучала лишь по итогам первого матча группового этапа против швейцарок (3:1). В остальных встречах группы А подопечные Бобарико потерпели поражения: от представительниц Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4). Из-за формата турнира на этом этапе определялся лишь соперник россиянок в плей-офф, так как из группы А в четвертьфинал выходили все пять команд.

Поэтому самым важным для сборной России был четвертьфинальный матч, от результата которого зависело, будут ли подопечные Бобарико бороться за медали. Тренерский штаб перед игрой сделал перестановки в составе, создав тройку Илона Маркова - Вероника Коржакова - Елизавета Роднова. И уже на второй минуте Роднова открыла счет, а через семь минут его удвоила Маркова.

В сборной Швейцарии произошла замена вратаря: вместо Андреа Брэндли на льду появилась Саския Маурер, которая не дала себя пробить. Швейцарки перехватили инициативу, Эвелина Разелли отквитала одну шайбу, а за две минуты до конца основного времени Фёбе Станц сравняла счет. В овертайме обе команды имели ряд голевых моментов, но швейцаркам удалась разящая атака "два в одного".

"Конечно, наша сборная ехала за медалями, они об этом говорили во всеуслышанье, поэтому, наверное, задача не выполнена. Хотя чемпионат еще продолжается, но непопадание в четверку сильнейших, я считаю, это все-таки шаг назад, - сказал ТАСС после игры Чистяков. - Все шло по плану, вели 2:0, забили хорошие и довольно быстрые голы. Надо было дожимать соперника: он был практически в нокдауне, если можно так сказать, но, увы, реализация подводит".

"Швейцарки проявили характер, невзирая на то, что их лидер Алина Миллер не играла. Но истинные причины поражения пускай тренерский штаб разбирает и анализирует", - добавил он.

Расклад на конец турнира

В последний раз россиянки не сумели выйти в полуфинал в 2017 году, уступив команде Германии. Выход в четверку сильнейших гарантирует участие в группе А, куда входят лучшие пять женских сборных мира. В 2017 году сборная России лишь по буллитам выиграла у шведок в игре за пятое место.

Соперники сборной России в матчах за пятое место станут известны после окончания четвертьфинальной стадии чемпионата мира.

В полуфинал также вышла команда США, которая обыграла сборную Японии (10:2), позднее 29 августа пройдут встречи Канада - Германия и Финляндия - Чехия. Два утешительных матча состоятся 29 августа, их победители встретятся 31 августа в игре за пятое место.