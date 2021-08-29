"Спартак" подписал контракт с бельгийским футболистом Кофрие

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал долгосрочный контракт с бельгийским защитником Максимилиано Кофрие. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Официально: Максимилиано Кофрие – игрок «Спартака»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 29, 2021
24-летний защитник «Сент-Трюйдена» подписал с нашим клубом долгосрочный контракт и будет выступать за красно-белых под третьим номером ⚪
Добро пожаловать, Максимилиано! pic.twitter.com/ye9gjRZnFq
"Первые впечатления отличные! Город, стадион, история клуба - все впечатляет, знаю, что это клуб с богатым прошлым. Хочу помочь "Спартаку" стать чемпионом в год его столетия, уверен, здесь все этого ждут", - приводит пресс-служба комментарий игрока.
Кофрие 24 года, ранее защитник выступал за клуб чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден". В этом сезоне игрок провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями, в сезоне-2020/21 на его счету гол и результативная передача в 23 матчах национального чемпионата.