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Футбол в России

"Спартак" подписал контракт с бельгийским футболистом Кофрие

Ранее защитник выступал за клуб чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал долгосрочный контракт с бельгийским защитником Максимилиано Кофрие. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Первые впечатления отличные! Город, стадион, история клуба - все впечатляет, знаю, что это клуб с богатым прошлым. Хочу помочь "Спартаку" стать чемпионом в год его столетия, уверен, здесь все этого ждут", - приводит пресс-служба комментарий игрока.

Кофрие 24 года, ранее защитник выступал за клуб чемпионата Бельгии "Сент-Трюйден". В этом сезоне игрок провел за клуб пять матчей и не отметился результативными действиями, в сезоне-2020/21 на его счету гол и результативная передача в 23 матчах национального чемпионата.

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