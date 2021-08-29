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WTA

Павлюченкова сохранила 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Лидерство в рейтинге удерживает австралийка Эшли Барти

ТАСС, 29 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 15-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.

В первой десятке произошло одно изменение: украинка Элина Свитолина поднялась с шестой строчки на пятую, опередив американку Софию Кенин.

Лидерство в рейтинге удерживает австралийка Эшли Барти, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 29 августа:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 010;

3 (3). Наоми Осака (Япония) - 6 666;

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 530;

5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 210;

6 (5). София Кенин (США) - 5 030;

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 537;

8 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 4 461;

9 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 273;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 210...

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420...

27 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 2 340...

31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040...

34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 866...

52 (52). Людмила Самсонова (Россия) - 1 391...

79 (78). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 004...

82 (88). Варвара Грачева (Россия) - 990...

84 (83). Анна Блинкова (Россия) - 954...

89 (89). Анастасия Потапова (Россия) - 895.

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