Павлюченкова сохранила 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

ТАСС, 29 августа. Россиянка Анастасия Павлюченкова сохранила 15-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в воскресенье.
В первой десятке произошло одно изменение: украинка Элина Свитолина поднялась с шестой строчки на пятую, опередив американку Софию Кенин.
Лидерство в рейтинге удерживает австралийка Эшли Барти, второе место занимает белоруска Арина Соболенко, третье - японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 29 августа:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 10 185 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 7 010;
3 (3). Наоми Осака (Япония) - 6 666;
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) - 5 530;
5 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5 210;
6 (5). София Кенин (США) - 5 030;
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4 537;
8 (8). Ига Свёнтек (Польша) - 4 461;
9 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) - 4 273;
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 210...
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 3 420...
27 (27). Дарья Касаткина (Россия) - 2 340...
31 (31). Вероника Кудерметова (Россия) - 2 040...
34 (34). Екатерина Александрова (Россия) - 1 866...
52 (52). Людмила Самсонова (Россия) - 1 391...
79 (78). Светлана Кузнецова (Россия) - 1 004...
82 (88). Варвара Грачева (Россия) - 990...
84 (83). Анна Блинкова (Россия) - 954...
89 (89). Анастасия Потапова (Россия) - 895.