Россиянин Тарасов выиграл серебряную медаль Паралимпиады в плавании на 50 м вольным стилем

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Денис Тарасов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Тарасов показал результат 24,99 секунды. Первым стал итальянец Симоне Барлаам (24,71), третьим к финишу пришел американец Джамал Хилл (25,19). Россиянин Богдан Мозговой занял шестое место (25,56).

Спортсмены соревнуются в категории S9, в нее входят люди с различными формами инвалидности, включая людей с ампутациями и церебральным параличом.

Тарасову 28 лет, он является заслуженным мастером спорта России, также он награжден орденом Дружбы в 2012 году и Почетной грамотой президента России в 2016 году. В 2012 году Тарасов выиграл Паралимпийские игры в Лондоне, также россиянин является семикратным чемпионом мира. Мозговому 20 лет, он - заслуженный мастер спорта России. Пловец является двукратным победителем чемпионатов мира и Европы.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 14 золотых, 8 серебряных и 21 бронзовую награду. Первое место сохраняет сборная Китая (38-27-27), вторыми идут британцы (20-17-17).