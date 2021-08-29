Крившина завоевала серебро Паралимпиады в плавании на дистанции 50 м вольным стилем

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянка Анна Крившина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

Крившина преодолела дистанцию за 27,39 секунды. Первой стала представительница Бразилии Мария Гомес Сантьяго (26,82), третье место заняла итальянка Карлотта Джилли (27,07). Дарья Пикалова финишировала пятой (27,39).

Спортсменки соревновались в категориях S12 (пловцы имеют некоторую способность видеть) и S13 (пловцы, которые являются наиболее зрячими, но считаются слепыми).

Крившиной 25 лет, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка - четырехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.

Пикаловой 27 лет, она заслуженный мастер спорта России. На Паралимпиаде в Токио Пикалова выиграла серебро на дистанции 100 м на спине в категории S12. На Паралимпиаде 2012 года она завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы.

Российские спортсмены занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав 14 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые награды. Первое место сохраняют китайские атлеты (38-27-27), вторыми идут спортсмены из Великобритании (21-18-17). Паралимпиада завершится 5 сентября.