{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол во Франции

Месси заявлен на матч ПСЖ против "Реймса" в чемпионате Франции

Аргентинский нападающий впервые включен в заявку ПСЖ на матч
Лионель Месси EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 29 августа. Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси попал в заявку команды на гостевой матч четвертого тура чемпионата Франции по футболу против "Реймса". Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.

Месси заключил контракт с ПСЖ 10 августа. 34-летний нападающий впервые попал в заявку команды на матч. Встреча "Реймс" - ПСЖ пройдет в воскресенье, начало - в 21:45 мск.

Ранее аргентинец на протяжении всей карьеры выступал за испанскую "Барселону", в составе которой десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - суперкубка страны. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Рекордные шесть раз Месси получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав девять очков в трех матчах.

Теги
Футбол во Франции
Автогонки
Российский гонщик Смоляр финишировал третьим в третьей гонке этапа "Формулы-3" в Бельгии
В первой гонке этапа спортсмен стал 10-м, во второй - восьмым
Читать полностью