Российский гонщик Смоляр финишировал третьим в третьей гонке этапа "Формулы-3" в Бельгии

Победу одержал австралиец Джек Дуэн (Trident), вторым финишировал француз Виктор Мартан из MP Motorsport. В первой гонке этапа Смоляр стал 10-м, во второй - восьмым.

ТАСС, 29 августа. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, занял третье место в третьей гонке пятого этапа сезона "Формулы-3", который завершился в Бельгии.

После пяти этапов в личном зачете лидирует норвежец Деннис Хаугер из Prema, в его активе 158 очков. Смоляр располагается на пятой позиции (92).

Следующий этап "Формулы-3" пройдет в Нидерландах с 3 по 5 сентября.