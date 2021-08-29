Черняев выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом в плавании на 100 м брассом

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Черняев завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом.

Черняев показал результат 1 минута 31,96 секунды, установив мировой рекорд. Вторым стал колумбиец Мойсес Фуэнтес Гарсия (1.35,86), третьим - грек Антониос Цапатакис (1.40,20). Россиянин Александр Мольков пришел к финишу четвертым (1.41,27).

Спортсмены соревнуются в категории SB4. У пловцов этого класса есть проблемы с координацией, затрагивающие все четыре конечности, или у них есть движения в руках, но не работают туловище или ноги.

Черняеву 21 год, он является заслуженным мастером спорта России. Пловец становился чемпионом мира в 2019 году и чемпионом Европы в 2020-м.

Молькову 34 года, он является мастером спорта России международного класса. В 2019 году россиянин занял пятое место на чемпионате мира.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете, завоевав 15 золотых, 9 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидером зачета остается команда Китая (38-27-27), второе место занимает сборная Великобритании (21-18-17).