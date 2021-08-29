Юшкевич покинул тренерский штаб хоккейного клуба ЦСКА

ТАСС, 29 августа. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и старший тренер команды Дмитрий Юшкевич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

49-летний Юшкевич покинул клуб по семейным обстоятельствам. Начальник скаутской службы ЦСКА Алексей Трощинский временно будет совмещать свои обязанности с работой в тренерском штабе команды.

В июле московскую команду возглавил Сергей Федоров. На этом посту 51-летний специалист сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года.

Юшкевич входил в тренерский штаб ЦСКА с 2017 года. Ранее он также работал в новосибирской "Сибири", ярославском "Локомотиве", ханты-мансийской "Югре" и череповецкой "Северстали".

В качестве игрока Юшкевич становился олимпийским чемпионом (1992), серебряным призером Игр (1998) и чемпионом мира (1993).