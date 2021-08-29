Шевченко выиграла гонку преследования на летнем чемпионате мира по биатлону среди юниоров

ТАСС, 29 августа. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко стала победительницей гонки преследования на летнем чемпионате мира по биатлону среди юниоров. Турнир проходит в чешском Нове-Место.

Шевченко прошла дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 52,2 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Втрое место заняла румынка Энико Мартон (+31,0; 3 промаха), третьей стала латвийка Санита Булина (+38,9; 4). Анастасия Гореева стала четвертой (+49,3; 3), Ксения Шнейдер - 18-й (+2.57; 4), Ксения Довгая не вышла на старт.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда на турнире выступает без государственных символов в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом по сравнению с февральским чемпионатом мира в словенской Поклюке есть изменение - IBU разрешил использовать цвета российского флага на логотипе СБР.

Летний чемпионат мира завершится 29 августа. С 1996 года турнир проводится ежегодно, но прошлым летом не состоялся из-за пандемии коронавируса.