Пловец Тарасов назвал выстраданным серебро Паралимпиады в Токио

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российский пловец Денис Тарасов считает, что выстрадал серебряную медаль, которую он выиграл на Паралимпийских играх. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Тарасов завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

"Я пришел, отработал и сделал свое дело. И у меня пока не приходит осознание того, что я выиграл серебряную медаль. Я счастлив и доволен тем, что удалось это сделать спустя девять лет. Эти девять лет еще надо было выстрадать, надо было ждать и тренироваться", - сказал Тарасов.

"Это был мой первый старт здесь, долгожданный. Мы находимся здесь уже 10 дней, ребята проплыли уже несколько дистанций, а я все жду, и этот момент наконец-то настал. С утра почему-то не поплылось, видимо, это было связано со сном. Голова была забита и что-то не получилось: где-то не понравился старт, где-то касание, а потом все отработал на 100 процентов", - добавил спортсмен.