Россиянин Гриценко завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 400 метров

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 400 метров.

Гриценко показал время 49,41 секунды. Золото с мировым рекордом завоевал Понгсакорн Паейо из Таиланда (46,61), серебро у канадца Брента Лакатоша (46,75). Спортсмены выступали в категории Т53 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Гриценко 35 лет, на его счету две золотые, четыре серебряные и бронзовая медаль чемпионатов Европы. С 2015 года легкоатлет входит в состав паралимпийской сборной России.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 25 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (41-29-28), вторыми идут британцы (22-18-18). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.