Пловчиха Шишова считает, что на ее результат на Паралимпиаде повлияла нехватка опыта

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Отсутствие должного опыта повлияло на результат россиянки Юлии Шишовой в плавании на Паралимпийских играх. Такое мнение бронзовый призер соревнований высказала журналистам.

Шишова стала третьей в плавании на дистанции 50 метров на спине в категории S3, к ней относят атлетов с серьезными нарушениями конечностей, включая квадриплегию от травмы спинного мозга, тяжелый церебральный паралич и множественные ампутации.

"Это мои первые Паралимпийские игры, и я очень довольна тем, что стала бронзовым призером, - сказала Шишова. - Сразу после финиша я посмотрела на табло и увидела, что я - третья. Конечно, хотелось выиграть, не получилось, но я довольна тем, как провела финальный заплыв. Возможно, пока сказывается нехватка опыта, утром [в квалификационном заплыве] можно было, наверное, немного сэкономить силы".

"В финале я показала не лучший свой результат, даже утром я проплыла быстрее. Но ничего страшного, у нас впереди еще много времени. Будем тренироваться дальше", - добавила она.