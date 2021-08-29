Российские лучники Артахинова и Шигаев завоевали бронзу Паралимпиады в миксте

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Россияне Степанида Артахинова и Баир Шигаев завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата .

В поединке за третье место они победили команду Ирана со счетом 153:151. Золото завоевали китайские спортсмены, которые в финале победили команду Турции (153:152).

Артахиновой 31 год, она является бронзовым призером Игр 2012 года в Лондоне в одиночном разряде, пятикратной чемпионкой мира и победителем чемпионата Европы. Заниматься спортом начала в 2007 году, в свободное время любит изготавливать декоративные предметы своими руками.

Шигаеву 38 лет, на его счету серебряная медаль чемпионата мира, он является многократным победителем Кубка Европы. Спортом начал заниматься в 2015 году, свободное время предпочитает проводить за чтением художественной литературы, просмотром кинофильмов и игрой в видеоигры.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 26 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (42-29-28), вторыми идут британцы (22-18-18). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.