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Паралимпиада в Токио

Россиянка Сапожникова завоевала бронзу Паралимпиады в прыжках в длину

Победила китаянка Вэнь Сяоянь

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Анна Сапожникова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в прыжках в длину.

В лучшей попытке она показала результат 4,56 метра. Золото завоевала китаянка Вэнь Сяоянь (5,13), серебро у американки Джалин Робертс (4,65). Спортсменки выступали в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Сапожниковой 24 года, она является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств, а также чемпионкой Европы. С 2013 года легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (43-29-28), вторыми идут британцы (22-18-18). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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