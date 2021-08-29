Матыцин: дзюдоист Шевченко мастерски завоевал бронзу Паралимпиады

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Анатолий Шевченко провел мастерский поединок, завоевав бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по дзюдо спорта слепых в весовой категории до 100 кг. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

В воскресенье Шевченко в поединке за бронзу победил немца Оливера Упманна со счетом 11:0. Эта медаль стала третьей для российских дзюдоистов на Паралимпиаде в Токио. Ранее Виктория Потапова (до 48 кг) и Алеся Степанюк (до 52 кг) также завоевали бронзовые награды.

"Поздравляю Анатолия Шевченко с бронзой Игр в Токио! В схватке за третье место наш спортсмен, многократный призер чемпионатов Европы, одержал убедительную победу над сильным соперником из Германии со счетом 11:0, Анатолий сначала заработал вазари, а затем мастерски выиграл поединок иппоном. На Играх-2012 в Лондоне российский дзюдоист был пятым, и сегодня в Токио он завоевал свою первую паралимпийскую медаль в карьере, всего на Паралимпиаде в Японии российские дзюдоисты выиграли три бронзовые награды. Поздравляю с этим результатом тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России", - сказал министр.

Российские спортсмены, на счету которых 15 золотых, 9 серебряных и 27 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (43-29-29), вторыми идут британцы (23-18-18). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.