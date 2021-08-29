Хайнань приступил к проведению XIV общенациональных соревнований серфингистов

ХАЙКОУ /Китай/, 29 августа. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань приступила к проведению XIV общенациональных соревнований серфингистов КНР. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, состязания проходят в городе Ваньнин на юго-восточном побережье острова и будут длиться до 3 сентября. В них участвуют 124 человека в возрасте от 10 до 29 лет. Предполагается, что часть спортсменов попадет в резерв соревнований по серфингу парижской Олимпиады, которая состоится в 2024 году.

В связи с нестабильной эпидемической ситуацией на этот раз мероприятие организовано в закрытом режиме. Согласно объявленным условиям, серфингисты, прибывшие на остров со всего Китая, не должны контактировать с населением острова. Они могут лишь совершить поездку от отеля до места проведения состязаний и обратно.

Администрация региона пригласила восемь иностранных судей, которые в онлайн-режиме оценивают мастерство спортсменов в соответствии с олимпийскими стандартами. Как заявил тренер хайнаньской сборной Ма Фулай, у представителей самой южной китайской провинции есть хорошие шансы на победу.

По итогам соревнований будут отобраны 32 самых профессиональных серфингиста. С 8 по 14 сентября они должны помериться силами в еще одном состязании, которое считается дополнительной финальной частью нынешнего мероприятия. Тот, кто на нем одержит верх над соперниками, получит золотую медаль. Награды будет две - одна для мужчин, другая для женщин.

Ваньнин считается одним из лучших мест в Китае для занятия серфингом, там периодически на международном уровне проводятся состязания по этому виду спорта. Власти Хайнаня активно содействуют его развитию, создают благоприятные условия для водного туризма.