Главный тренер "Красной Звезды" прокомментировал смерть футболиста Шишмарева

ТАСС, 29 августа. Все футболисты "Красной Звезды" подавлены из-за смерти вратаря команды Александра Шишмарева. Об этом рассказал главный тренер Алексей Чаплин, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс".

"Сейчас мы решаем, как проводить Александра в последний путь, я подавлен морально, просто слов нет, чтобы описать мои эмоции. Помощь оказали быстро, врачи присутствовали на игре, сразу после столкновения главный врач команды "Балтика-М" подбежал оказать помощь, через 20 минут подъехала реанимация, - сказал Чаплин. - Язык мы достали моментально, он начал делать вздохи, но, видимо, сильно ударили в грудную клетку, он сделал вздох и задохнулся, на игре были профессиональные врачи. Все ребята очень расстроились, для нас это большая потеря, все сразу же расплакались, на лице не было эмоций".

23-летний Шишмарев умер в субботу по ходу любительского матча с "Балтикой-М". Голкипер потерял сознание после столкновения. Футболисту оперативно и в полном объеме в течение часа оказывалась помощь врачей, но спасти игрока не удалось.