Ротенберг: сборная России будет делать все, чтобы обыгрывать сильнейшие команды мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна постоянно прогрессировать, чтобы рассчитывать на повторение результата Олимпиады в Пхёнчхане на Играх в Пекине. Об этом журналистам рассказал глава штаба национальной команды Роман Ротенберг.

"Шаг за шагом мы движемся к тому, чтобы ребята показывали высокий уровень игры в КХЛ и на международном уровне, потому что задача - обыграть Канаду, мы все это прекрасно понимаем, и других сильнейших конкурентов в мире", - сказал Ротенберг.

Он добавил, что для достижения высокого результата ведется "круглосуточная" работа не только с игроками, но и с их семьями.

"Также мы не должны жить только прошлым, а должны думать о будущем. Победа в Корее впервые за 26 лет придала нам импульс и уверенность в своих силах, и мы делаем все возможное, чтобы показать такой результат через полгода в Пекине", - отметил Ротенберг.