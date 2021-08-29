Легкоатлет Гриценко заявил, что не намерен останавливаться после бронзы на Паралимпиаде

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Легкоатлет Виталий Гриценко после завоевания бронзовой награды на Паралимпиаде в Токио не намерен останавливаться на достигнутом. Об этом он рассказал журналистам.

Гриценко завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в беге на дистанции 400 метров в категории Т53 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Гонка прошла тяжелее, чем полуфинал, - отметил спортсмен. - В Японии душно, утомились за день, результаты не очень хорошие. Жара мешала, конечно, но на место на пьедестале я наработал, все получилось прекрасно. Я шел к этой цели - завоевать паралимпийскую медаль".

"Я очень счастлив, цель выполнена, но останавливаться на этом я не буду. Только вперед и вперед, бороться за места повыше. Здоровье, слава богу, есть. К этой медали я шел долго: начал заниматься спортом с 2013 года и дальше лет пять-шесть усиленных тренировок", - добавил он.

Гриценко рассказал, на каких дистанциях еще будет выступать в Токио. "Я еще буду выступать здесь на "полторашке" (1 500 м), но она для сильного класса. Да, я заявлен на этой дистанции, но там мне ничего не светит. Мои коронные дистанции - 400 м и 800 м, я уже взял свое", - добавил спортсмен.