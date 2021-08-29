Пловец Даниленко рассказал, почему не смог побороться за серебро Паралимпиады

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Российский пловец Владимир Даниленко в финальном заплыве Паралимпиады переволновался, глотнул воды, из-за чего не смог побороться за серебряную награду. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье Даниленко стал бронзовым призером на дистанции 200 м вольным стилем в категории S2 (лица с ограниченным использованием конечностей или их отсутствием).

"Дистанция тяжелая, но на самом деле я к ней и готовился. Немного не хватило до лучшего результата, возможно, переволновался и в конце немного глотнул воды, попал под волну соперника, сбил ритм дыхания, на последних 25 метрах немного "встал", - сказал Даниленко. - Если бы раньше от него оторвался, могло бы быть серебро, но в спорте не бывает "если бы", в спорте только "да" или "нет". Я знаю, что могу добиться большего, буду работать дальше и учиться не гнать в квалификации, а изо всех сил плыть вечером, этому тоже надо учиться".

Даниленко 21 год, ранее на Играх в Токио он завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м на спине. Спортсмен является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, серебряным призером чемпионата Европы. Даниленко начал заниматься спортом в петербургском спорткомплексе "Гаванская", пробовал свои силы в шашках.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.