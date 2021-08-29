Крившина рассказала, что вес медали Паралимпиады отражает тяжелый путь к ней

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Тяжелый вес медали Паралимпиады отражает тяжелый путь к ее завоеванию. Об этом журналистам заявила российская спортсменка Анна Крившина.

В воскресенье Крившина завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 50 м вольным стилем.

"Медаль мне достаточно тяжело досталась, - отметила спортсменка. - Как она тяжелая по весу, также тяжелая и в моральном плане. Конечно, я рассчитывала на золото, но я очень долго шла к этой медали, целых девять лет - то нас отстраняли, то переносили Паралимпиаду".

"Конечно, после заплыва я расстроилась, заплакала. Но сейчас, держа в руках медаль, приходит осознание - это же олимпийская медаль! Как ей не радоваться? Так что все хорошо", - добавила она.

Крившиной 25 лет, она является мастером спорта России международного класса. Россиянка - четырехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.