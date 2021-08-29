Сапожникова назвала чемпионку Паралимпиады из Китая бешеной в хорошем смысле слова

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпиады в прыжках в длину Анна Сапожникова выразила восхищение мастерством победительницы Игр в этой дисциплине китаянки Вэнь Сяоянь. Об этом Сапожникова рассказала журналистам.

В лучшей попытке Сапожникова показала результат 4,56 метра, результат Вэнь Сяоянь - 5,13 м, серебро у американки Джалин Робертс (4,65). Спортсменки выступали в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Немножко в шоке, потому что на таких крупных мировых стартах не добивалась успеха в прыжках в длину, а тут третья на Паралимпиаде. Я ожидала от себя медали, но не была уверена на 100%, - сказала она. - Сегодня вторая попытка была очень хорошая, но подул ветерочек в спину, и я немножко заступила. Что касается результатов чемпионки из Китая, то она бешеная в хорошем смысле этого слова".

Сапожникова выступит на Играх в забеге на 100 метров. "Вообще мы все очень хорошо общаемся с соперницами, подписаны друг на друга в Instagram, следим друг за другом. Когда вернусь домой, больше всего хочется поспать подольше и выдохнуть. Волнение было, осталось сделать последний рывочек", - отметила она.